Репина (Рязанцова) Анна Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Репин Дмитрий Якимов
Отец ребёнка: Репин Яким Александров
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Елисавета Якимова
Отец ребёнка: Репин Яким Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763