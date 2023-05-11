Репина (Рязанцова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Рязанцова) Анна Андреева

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Рязанцов Андрей Андреев

Мать: Рязанцова Устинья Яковлева

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Репин Дмитрий Якимов

Отец ребёнка: Репин Яким Александров

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Елисавета Якимова

Отец ребёнка: Репин Яким Александров

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Яким Александров

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1763
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