Плотникова Ирина
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Плотников Федор
Отец ребёнка: Плотников Иван
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Плотников Иван
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Соломия
Отец ребёнка: Плотников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Иван
Смерть
Неизвестно