Плотникова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Ирина

Место рождения

Овладеева, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Овладеева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Плотников Федор

Отец ребёнка: Плотников Иван

Овладеева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Плотников Иван

Овладеева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Соломия

Отец ребёнка: Плотников Иван

Овладеева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Иван

Смерть
Неизвестно
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