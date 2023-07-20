Родионова ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Сын: Родионов Евдоким
Отец ребёнка: Родионов ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родионов ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Дмитрий ?
Отец ребёнка: Родионов ? ?
Работа или профессия
Неизвестно