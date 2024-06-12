Кокуш (Сердюк) Ганна
Место рождения
Дата рождения05.06.1905
Дата смерти14.12.1986
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоок (Кокуш) Полина
Отец ребёнка: Кокуш Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалева (Кокуш) Любовь
Отец ребёнка: Кокуш Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокуш Михаил
Отец ребёнка: Кокуш Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокуш Федор
Рождение ребёнка
13.04.1947
Дочь: Насонов (Кокуш) Валентина
Отец ребёнка: Кокуш Федор
Смерть
14.12.1986