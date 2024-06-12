Кокуш (Сердюк) Ганна 05.06.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кокуш (Сердюк) Ганна

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Место рождения

Гродовка

Дата рождения

05.06.1905

Дата смерти

14.12.1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоок (Кокуш) Полина

Отец ребёнка: Кокуш Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалева (Кокуш) Любовь

Отец ребёнка: Кокуш Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокуш Михаил

Отец ребёнка: Кокуш Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокуш Федор

Рождение ребёнка
13.04.1947

Дочь: Насонов (Кокуш) Валентина

Отец ребёнка: Кокуш Федор

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
14.12.1986
Орск, город Орск, Оренбургская область

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