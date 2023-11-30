Тарасенко Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения20.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952
Рождение ребёнка
25.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Любовь Николаевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1980
Дочь: Тарасенко Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Любовь Николаевна