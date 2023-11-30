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Тарасенко Владимир Александрович

Место рождения

Жосалы, Кармакшинский район, Кызылординская область

Дата рождения

20.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1952

Отец: Тарасенко Александр Григорьевич

Мать: Худобина Валентина Павловна

Жосалы, Кармакшинский район, Кызылординская область
Рождение ребёнка
25.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Любовь Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1980

Дочь: Тарасенко Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Любовь Николаевна

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