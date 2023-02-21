Руцкий Давид Рувимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руцкий Давид Рувимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

31.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1934

Сын: Руцкий Лев Давидович

Мать ребёнка: Руцкая Рахель Лейбовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руцкая Рахель Лейбовна

Смерть
31.08.1942
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