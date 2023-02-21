Руцкий Давид Рувимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти31.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1934
Сын: Руцкий Лев Давидович
Мать ребёнка: Руцкая Рахель Лейбовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руцкая Рахель Лейбовна
Смерть
31.08.1942