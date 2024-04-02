Исаева (Глушкова) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1981
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.09.2003
Рождение ребёнка
26.11.2003
Дочь: Исаева Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
05.08.2013
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Александрович