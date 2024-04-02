Исаева (Глушкова) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Глушкова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Глушкова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
20.09.2003

Муж: Исаев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
26.11.2003

Дочь: Исаева Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
05.08.2013

Сын: Исаев Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий Александрович

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