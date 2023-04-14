Дуничев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
28.01.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуничев Асигкрит Иванович
Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуничева Поликсения Ивановна
Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна
Смерть
Неизвестно