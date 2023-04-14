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Дуничев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Дуничев Андрей Николаевич

Мать: Дуничева Ва..са Васильевна

Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Дуничева Мария Асигкритовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Николай Иванович

Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуничев Асигкрит Иванович

Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуничева Поликсения Ивановна

Мать ребёнка: Дуничева Мария Асигкритовна

Смерть
Неизвестно
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