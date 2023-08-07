Илья Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Никифорович

Илья Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1753 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина Ильинична

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1783

Дочь: Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close