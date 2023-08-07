Илья Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина Ильинична
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1783
Дочь: Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно