Шостенко Стефан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Шостенко Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шостенко Никита Степанович
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шостенко Радион Степанович
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шостенко Никита Степанович
Мать ребёнка: Ксения
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно