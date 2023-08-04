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Шостенко Стефан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Шостенко Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шостенко Никита Степанович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шостенко Радион Степанович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шостенко Никита Степанович

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Место жительства
Неизвестно
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Елизаветинская, город Краснодар, Краснодарский край
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