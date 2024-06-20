Калмыков Максим Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1994
Отец: Калмыков Валерий Владимирович
Мать: Калмыкова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калмыкова Анастасия
Рождение ребёнка
10.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия
Рождение ребёнка
07.03.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калмыкова Анастасия