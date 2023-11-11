Иванов Валерий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валерий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Иванов Николай

Мать: Груня Степановна

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