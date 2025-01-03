Бодасюк (Ворошик) Харитина Леонтьевна 18.10.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Бодасюк (Ворошик) Харитина Леонтьевна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась 18.10.1909, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

умерла Неизвестно

Мать
Ворошик (Улитич) Параскева Ивановна1869 г.р.
Отец
Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович1871 г.р.
Супруги
Бодасюк Яков Иванович (Ирадионович)20.03.1909 г.р.
Дети
Бодасюк Иван Якович03.12.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1909

Отец: Сенчик-Ворошик Леонтий Никитович

Мать: Ворошик (Улитич) Параскева Ивановна

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Бракосочетание
13.06.1927

Муж: Бодасюк Яков Иванович (Ирадионович)

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Рождение ребёнка
03.12.1929

Сын: Бодасюк Иван Якович

Отец ребёнка: Бодасюк Яков Иванович (Ирадионович)

с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл

Смерть
Неизвестно

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