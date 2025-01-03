Бодасюк (Ворошик) Харитина Леонтьевна
женский, родилась 18.10.1909, с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
умерла Неизвестно
МатьВорошик (Улитич) Параскева Ивановна1869 г.р.
ОтецСенчик-Ворошик Леонтий Никитович1871 г.р.
Супруги
Бодасюк Яков Иванович (Ирадионович)20.03.1909 г.р.
Дети
Бодасюк Иван Якович03.12.1929 г.р.
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Рождение
18.10.1909
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Бракосочетание
13.06.1927
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Рождение ребёнка
03.12.1929
Сын: Бодасюк Иван Якович
Отец ребёнка: Бодасюк Яков Иванович (Ирадионович)
с Верхи Каменец-Каширского р-на Волынской обл
Смерть
Неизвестно