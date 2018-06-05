Калинина Анисья Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Анисья Евлампиевна

Место рождения

Платоново, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

19.01.1932

Дата смерти

05.06.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Платоново, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1970

Дочь: Калинина Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Калинин Анатолий Евстафьевич

Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1971

Сын: Калинин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Калинин Анатолий Евстафьевич

Смерть
05.06.2018
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