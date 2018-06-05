Калинина Анисья Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения19.01.1932
Дата смерти05.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1970
Дочь: Калинина Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Калинин Анатолий Евстафьевич
Шамары, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1971
Сын: Калинин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Калинин Анатолий Евстафьевич
Смерть
05.06.2018