Чегодаева (Ополовникова) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1914
Дата смерти02.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1914
Рождение ребёнка
1937
Сын: Чегодаев Георгий Арсеньевич
Отец ребёнка: Чегодаев Арсений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налетова Вера Арсентьевна
Отец ребёнка: Чегодаев Арсений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2004