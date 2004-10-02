Чегодаева (Ополовникова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева (Ополовникова) Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1914

Дата смерти

02.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1914

Отец: Ополовников Виктор Петрович

Мать: Ополовникова Мария Богдановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чегодаев Георгий Арсеньевич

Отец ребёнка: Чегодаев Арсений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налетова Вера Арсентьевна

Отец ребёнка: Чегодаев Арсений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Арсений Александрович

Смерть
02.10.2004
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