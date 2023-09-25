Абдульзялилов Мухаммадколый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдульзялилов Мухаммадколый

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Абдульджалиль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Мухибджамаль

Мать ребёнка: не указана

Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Шахиахмед

Мать ребёнка: не указана

Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Саида

Мать ребёнка: не указана

Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Ахмад худжа

Мать ребёнка: Хуснильджамал

Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Был указным муллой в селе Сулы-Саклово.
Смерть
1829
Сулы-Саклово, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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