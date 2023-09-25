Абдульзялилов Мухаммадколый
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Абдульджалиль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Мухибджамаль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шахиахмед
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Саида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Ахмад худжа
Мать ребёнка: Хуснильджамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Был указным муллой в селе Сулы-Саклово.
Смерть
1829