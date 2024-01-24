Полянская Наталия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Полянский Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Полянский Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Полянский Михайло Васильев
Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Полянская Васса Васильева
Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов
Смерть
Неизвестно