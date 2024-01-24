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Полянская Наталия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Полянский Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Полянский Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Полянский Михайло Васильев

Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Полянская Васса Васильева

Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: Полянский Исаак Васильев

Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Полянский Иван Васильев

Отец ребёнка: Полянский Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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