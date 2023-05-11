Ушаков Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Сергей Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

16.09.1893

Дата смерти

16.09.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1893
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
16.09.1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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