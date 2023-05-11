Ушаков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1893
Дата смерти16.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893
Смерть
16.09.1964
Место жительства
По 1964