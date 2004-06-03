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Место рождения

Г. Чита

Дата рождения

03.06.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.2004

Отец: ?

Мать: ?

Г. Чита
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