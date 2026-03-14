Ярыгина (Резинкина) Мария Григорьевна 20.03.1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ярыгина (Резинкина) Мария Григорьевна

Автор
ЮЕ
Ефремова Ю.

женский, родилась 20.03.1898 ст.

Отец
Резинкин Григорий ВасильевичОколо ?.02.1870 г.р.
Мать
Резинкина (Сорокина) Евфимия Васильевна09.07.1870 ст. г.р.
Супруги
Ярыгин Александр Иванович26.08.1899 ст. г.р.
Дети
Ярыгин Иван Александрович1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898 ст.

Отец: Резинкин Григорий Васильевич

Мать: Резинкина (Сорокина) Евфимия Васильевна

Бракосочетание
22.05.1917

Муж: Ярыгин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ярыгин Иван Александрович

Отец ребёнка: Ярыгин Александр Иванович

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