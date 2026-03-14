Ярыгина (Резинкина) Мария Григорьевна
женский, родилась 20.03.1898 ст.
ОтецРезинкин Григорий ВасильевичОколо ?.02.1870 г.р.
МатьРезинкина (Сорокина) Евфимия Васильевна09.07.1870 ст. г.р.
Супруги
Ярыгин Александр Иванович26.08.1899 ст. г.р.
Дети
Ярыгин Иван Александрович1924 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1898 ст.
Бракосочетание
22.05.1917
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ярыгин Иван Александрович
Отец ребёнка: Ярыгин Александр Иванович