Кокотенко (Неизвестно) мама Якова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Нестеренко Федора Петровна
Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова дочь Петровна
Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотенко дочь Петровна
Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайленко дочь Петра
Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова
Смерть
Неизвестно