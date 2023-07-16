Кокотенко (Неизвестно) мама Якова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокотенко (Неизвестно) мама Якова

Кокотенко (Неизвестно) мама Якова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кокотенко Яков Петрович

Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Нестеренко Федора Петровна

Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова дочь Петровна

Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотенко дочь Петровна

Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайленко дочь Петра

Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко сын Петрович

Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко Денис Петрович

Отец ребёнка: Кокотенко Петр папа Якова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close