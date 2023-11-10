Виноградова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова Екатерина Ивановна

Виноградова Екатерина Ивановна

Место рождения

Таратуново, Боровская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Таратуново, Боровская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
21.01.1900

Муж: Виноградов Иван Павлович

Рождение ребёнка
22.11.1900

Сын: Виноградов Николай Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Виноградова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович

Рождение ребёнка
20.03.1905

Сын: Виноградов Василий Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович

Рождение ребёнка
05.04.1912

Сын: Виноградов Федор Иванович

Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close