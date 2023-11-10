Виноградова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1900
Рождение ребёнка
22.11.1900
Сын: Виноградов Николай Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Виноградова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович
Рождение ребёнка
20.03.1905
Сын: Виноградов Василий Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович
Рождение ребёнка
05.04.1912
Сын: Виноградов Федор Иванович
Отец ребёнка: Виноградов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно