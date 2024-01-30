Пелех (Мальцева) Алена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелех (Мальцева) Алена Евгеньевна

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

21.07.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1967 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1986

Отец: Евгений

Мать: Ирина

Барнаул
Бракосочетание
07.07.2017

Муж: Пелех Александр Ярославович

Рождение ребёнка
05.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелех Александр Ярославович

Барнаул
Рождение ребёнка
06.03.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелех Александр Ярославович

Место жительства
Неизвестно
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