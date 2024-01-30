Пелех (Мальцева) Алена Евгеньевна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения21.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.07.2017
Рождение ребёнка
05.05.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелех Александр Ярославович
Барнаул
Рождение ребёнка
06.03.2024
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелех Александр Ярославович
Место жительства
Неизвестно