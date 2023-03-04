Ревякина Домника Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевякина Домника Фёдорова

Ревякина Домника Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ревякин Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фёкла Ананьева

Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Ревякин Иван Ананьевич

Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ревякин Фадей Ананьевич

Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ревякин Назар Ананьевич

Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Ананий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close