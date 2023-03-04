Ревякина Домника Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фёкла Ананьева
Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ревякин Ананий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816