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Донов Федор Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Донов Мирон Васильев

Мать: Донова Авдотья Зотова

Бракосочетание
29.01.1778

Жена: Донова Параскева Никифорова

Красноярка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Донов Савелий Федоров

Мать ребёнка: Донова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Донов Яков Федоров

Мать ребёнка: Донова Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Донов Василий Федоров

Мать ребёнка: Донова Параскева Никифорова

Смерть
Неизвестно
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