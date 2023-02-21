Колпаков Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Никита Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Около 1815

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Колпаков Семён Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Колпаков Евстафий Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Kaltaruny, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1801

Сын: Колпаков Сергей Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1815
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