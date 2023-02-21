Колпаков Никита Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиОколо 1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Колпаков Семён Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Колпаков Евстафий Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Kaltaruny, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1801
Сын: Колпаков Сергей Никитьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1815