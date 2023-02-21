Стасенко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Телятинки, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1980
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