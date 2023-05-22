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Черных Елена Федоровна
Черных Елена Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.1953
Пол
Женский
Отец
Васюков Федор Фомич
1930 г.р.
Мать
Гачегова Тамара Ивановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Отец:
Васюков Федор Фомич
Мать:
Гачегова Тамара Ивановна
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