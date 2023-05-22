Черных Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1953

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Васюков Федор Фомич

Мать: Гачегова Тамара Ивановна

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