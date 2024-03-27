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Заманова Гильмимаган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шамсутдинова Гульмия Галямовна

Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Заманов Абдулла Галямович

Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович

д. Ибраево Кугарчинского района
Рождение ребёнка
13.04.1924

Сын: Заманов Абдулхак Галямович

Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мизифа Галямовна

Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закия Галямовна

Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович

д. Ибраево Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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