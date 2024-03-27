Заманова Гильмимаган
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шамсутдинова Гульмия Галямовна
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1920
Сын: Заманов Абдулла Галямович
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
д. Ибраево Кугарчинского района
Рождение ребёнка
13.04.1924
Сын: Заманов Абдулхак Галямович
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мизифа Галямовна
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закия Галямовна
Отец ребёнка: Заманов Котлогалям Заманович
д. Ибраево Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно
д. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР