Храмцов Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Храмцов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Харина Вера Александровна
Мать ребёнка: Храмцова Клавдия Васильевна
д. Каш-Пальник, Косинский район Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Косинский район, д. Каш-Пальник. В 30-е годы забрали как "врага народа", больше его семья его не видела.