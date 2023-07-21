Храмцов Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамцов Александр Егорович

Храмцов Александр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмцов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Харина Вера Александровна

Мать ребёнка: Храмцова Клавдия Васильевна

д. Каш-Пальник, Косинский район Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмцова Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Косинский район, д. Каш-Пальник. В 30-е годы забрали как "врага народа", больше его семья его не видела.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close