Кузьмина (Перетокина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Перетокина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1954

Отец: Перетокин Алексей Васильевич

Мать: Перетокина Нина

Рождение ребёнка
26.09.1978

Дочь: Панфилова Оксана

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.08.1986

Дочь: Каданова Галина

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр Владимирович

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