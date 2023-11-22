Кузьмина (Перетокина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1954
Отец: Перетокин Алексей Васильевич
Мать: Перетокина Нина
Рождение ребёнка
26.09.1978
Дочь: Панфилова Оксана
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
11.08.1986
Дочь: Каданова Галина
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно