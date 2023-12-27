Поляков Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Поляков Алексей
Мать: не указана
Военная служба
Между 1905 и 1909
ефпейтор 94-го Енисейского полка
Бракосочетание
29.10.1910
Явосемская церковь
Рождение ребёнка
31.05.1912
Сын: Поляков Иван
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Поляков Михаил
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1914
Сын: Поляков Александр
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1925
Сын: Поляков Алексей
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна
Никульское, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Лидия
Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна
Упоминание
Неизвестно
Интернет
Смерть
1937