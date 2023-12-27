Поляков Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Иван Алексеевич

Поляков Иван Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Поляков Алексей

Мать: не указана

Военная служба
Между 1905 и 1909
ефпейтор 94-го Енисейского полка
Бракосочетание
29.10.1910

Жена: Полякова Анастасия Васильевна

Явосемская церковь
Рождение ребёнка
31.05.1912

Сын: Поляков Иван

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна

Мелехово, Деревская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Поляков Михаил

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна

Мелехово, Деревская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Поляков Александр

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна

Мелехово, Деревская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1925

Сын: Поляков Алексей

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна

Никульское, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Лидия

Мать ребёнка: Полякова Анастасия Васильевна

Упоминание
Неизвестно
Интернет
Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close