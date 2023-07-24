Горяева Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1908
Отец ребёнка: Горяев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1909
Сын: Горяев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Горяев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1913
Дочь: Горяева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Горяев Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно