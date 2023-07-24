Горяева Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяева Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1908

Сын: Горяев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Горяев Алексей Иванович

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1909

Сын: Горяев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Горяев Алексей Иванович

Подгорной, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1913

Дочь: Горяева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Горяев Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горяев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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