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Полюдова Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Катерина Даниловна

Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Арина Даниловна

Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Афимья Даниловна

Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марина Даниловна

Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Полюдов Василий Данилович

Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Данила Иванович

Место жительства
Неизвестно
Зуево, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1835
Зуево, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан