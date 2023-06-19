Полюдова Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Катерина Даниловна
Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Арина Даниловна
Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Афимья Даниловна
Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марина Даниловна
Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Полюдов Василий Данилович
Отец ребёнка: Полюдов Данила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835