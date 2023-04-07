Федора Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ульяна Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа Прохоровна

Отец ребёнка: Прохор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Макар Прохорович

Отец ребёнка: Прохор Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Прокофьевич

Смерть
1774
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