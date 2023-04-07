Федора Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ульяна Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа Прохоровна
Отец ребёнка: Прохор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Макар Прохорович
Отец ребёнка: Прохор Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Прокофьевич
Смерть
1774