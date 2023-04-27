von Österreich-Babenberg (von Österreich-Babenberg) Constance
Место рожденияSteiermark, Österreich Deutschland(HRR)
Дата рождения06.04.1212
Дата смерти05.06.1243
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1212
Отец: Von Babenberg Leopold
Steiermark, Österreich Deutschland(HRR)
Бракосочетание
01.05.1234
Stadlau, Vienna, Austria
Рождение ребёнка
1240
Сын: Von Meißen Albrecht Degenerate
Отец ребёнка: Von Meißen Und Thüringen Heinrich Erlauchte
Meißen, Meißen Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
05.06.1243