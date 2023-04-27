von Österreich-Babenberg (von Österreich-Babenberg) Constance — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Österreich-Babenberg (von Österreich-Babenberg) Constance

Место рождения

Steiermark, Österreich Deutschland(HRR)

Дата рождения

06.04.1212

Дата смерти

05.06.1243

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1212

Отец: Von Babenberg Leopold

Мать: Angelina Theodora Angelina

Steiermark, Österreich Deutschland(HRR)
Бракосочетание
01.05.1234

Муж: Von Meißen Und Thüringen Heinrich Erlauchte

Stadlau, Vienna, Austria
Рождение ребёнка
1240

Сын: Von Meißen Albrecht Degenerate

Отец ребёнка: Von Meißen Und Thüringen Heinrich Erlauchte

Meißen, Meißen Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
П ѻ
Смерть
05.06.1243
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