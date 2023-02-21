Назарова Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Ирина Павловна

Назарова Ирина Павловна

Место рождения

Пензенская губерния Пензенский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Назаров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Евстафьевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Назаров Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Евстафьевич

Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close