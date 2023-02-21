Назарова Ирина Павловна
Место рожденияПензенская губерния Пензенский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губерния Пензенский уезд
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Назаров Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Назаров Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно