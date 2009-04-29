Власова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1943

Дата смерти

29.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1943

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1964

Сын: Власов Юрий Викторович

Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович

Рождение ребёнка
15.04.1966

Дочь: Власова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Виктор Константинович

Смерть
29.04.2009
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