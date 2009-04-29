Власова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1943
Дата смерти29.04.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1943
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1964
Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
15.04.1966
Дочь: Власова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Власов Виктор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2009