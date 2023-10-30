Вергазов Сафа Сибгатуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Янбухтина Саджида
Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Махмудова Саида
Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сагида
Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Макаревич Суфия
Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янбухтина Амина
Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область