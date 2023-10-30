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Вергазов Сафа Сибгатуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Янбухтина Саджида

Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Махмудова Саида

Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сагида

Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Макаревич Суфия

Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янбухтина Амина

Мать ребёнка: Вергазова Хадича Юсуфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вергазова Хадича Юсуфовна

Смерть
1944
Похороны
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
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