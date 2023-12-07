Орехов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1950

Отец: Орехов Иван Васильевич

Мать: Орехова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1972

Сын: Орехов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Орехова Галина

Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Орехов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Орехова Галина

Рождение ребёнка
16.04.1992

Сын: Орехов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Орехова Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орехова Лариса

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