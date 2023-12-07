Орехов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1950
Отец: Орехов Иван Васильевич
Мать: Орехова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
27.10.1972
Сын: Орехов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Орехова Галина
Рождение ребёнка
05.05.1979
Мать ребёнка: Орехова Галина
Рождение ребёнка
16.04.1992
Сын: Орехов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Орехова Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орехова Лариса