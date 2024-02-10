Назиров Ильшат Рашатович
Место рожденияГ. Татарск Новосибирской области
Дата рождения03.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1992
Бракосочетание
03.10.2015
Рождение ребёнка
17.01.2017
Сын: Назиров Мансур Ильшатович
Мать ребёнка: Назирова Асия Захидулловна
Рождение ребёнка
11.05.2021
Мать ребёнка: Назирова Асия Захидулловна
Рождение ребёнка
23.03.2023
Мать ребёнка: Назирова Асия Захидулловна