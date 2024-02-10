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Назиров Ильшат Рашатович

Место рождения

Г. Татарск Новосибирской области

Дата рождения

03.01.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЧН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1992

Отец: Назиров Рашат Галиаскарович

Мать: Назирова (Мингуллина Сафиуллина) Чулпан Гайсовна

Бракосочетание
03.10.2015

Жена: Назирова Асия Захидулловна

Рождение ребёнка
17.01.2017

Сын: Назиров Мансур Ильшатович

Мать ребёнка: Назирова Асия Захидулловна

Рождение ребёнка
11.05.2021

Сын: Назиров Хасан Ильшатович

Мать ребёнка: Назирова Асия Захидулловна

Рождение ребёнка
23.03.2023

Сын: Назиров Ахмад Ильшатович

Мать ребёнка: Назирова Асия Захидулловна

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