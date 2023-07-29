Вендина Дарья Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вендин Иван Трофимов
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вендин Марк Трофимов
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Вендин Лука Трафимов
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вендин Иван Трофимов
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Вендина Матрена Трафимова
Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов
Смерть
Неизвестно