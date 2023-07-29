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Вендина Дарья Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Вендин Емельян Трофимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вендин Иван Трофимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Вендин Марк Трофимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вендин Лука Трафимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1771

Сын: Вендин Фетис Трафимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Вендин Иван Трофимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Вендин Игнат Трафимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вендин Спиридон Трафимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вендин Фоломей Трафимов

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Вендина Матрена Трафимова

Отец ребёнка: Вендин Трафим Логвинов

Смерть
Неизвестно
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