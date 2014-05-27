Тонкушин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения24.05.1952
Дата смерти27.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952
Образование
С 1968 по 1971
Богданович, Богданович, Свердловская область
СПТУ №45
Бракосочетание
1972
Рождение ребёнка
30.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тонкушина Татьяна Павловна
Смерть
27.05.2014