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Тонкушин Владимир Иванович

Место рождения

Артемовский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

24.05.1952

Дата смерти

27.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1952

Отец: Тонкушин Иван Дмитриевич

Мать: Тонкушина Нина Николаевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Образование
С 1968 по 1971
Богданович, Богданович, Свердловская область
СПТУ №45
Бракосочетание
1972

Жена: Тонкушина Татьяна Павловна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тонкушина Татьяна Павловна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
27.05.2014
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
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