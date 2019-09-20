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Семушин Тимофей Валентинович
Семушин Тимофей Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.2019
Пол
Мужской
Отец
Семушин Валентин Валентинович
1979 г.р.
Мать
Семушина (Порядина) Юлия Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2019
Отец:
Семушин Валентин Валентинович
Мать:
Семушина Юлия Александровна
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