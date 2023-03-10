Сергеева (Горшкова) Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Горшкова) Светлана Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1968

Отец: Горшков Георгий Иванович

Мать: Горшкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1989

Дочь: Сергеева Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1991

Дочь: Нечаева Антонида Анатольевна

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1993

Дочь: Пожидаева Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Сергеев Анатолий Иванович

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