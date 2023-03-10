Сергеева (Горшкова) Светлана Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1968
Отец: Горшков Георгий Иванович
Мать: Горшкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1989
Дочь: Сергеева Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1991
Дочь: Нечаева Антонида Анатольевна
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1993
Дочь: Пожидаева Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Сергеев Анатолий Иванович
Развод
Неизвестно