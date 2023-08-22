Ганичкина (Морозова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950
Отец: Политикин Михаил
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Тренина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Ганичкин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1982
Отец ребёнка: Ганичкин Михаил Иванович
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.09.1987
Сын: Ганичкин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Ганичкин Михаил Иванович