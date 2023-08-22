Ганичкина (Морозова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкина (Морозова) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950

Отец: Политикин Михаил

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Тренина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Ганичкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1982

Сын: Ганичкин Олег Михайлович

Отец ребёнка: Ганичкин Михаил Иванович

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.09.1987

Сын: Ганичкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Ганичкин Михаил Иванович

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