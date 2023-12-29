Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна
Место рожденияДворцовое Село Осы
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Дворцовое Село Осы
Бракосочетание
1758
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Фёдорович
Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1761
Сын: Свешников Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Фёдорович
Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1762
Сын: Свешникова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Свешников Алексей Фёдорович
Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1800
Кунгур, Пермская Губерния Российская Империя