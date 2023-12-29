Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Цеплина) Дарья Андреевна

Место рождения

Дворцовое Село Осы

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Дворцовое Село Осы
Бракосочетание
1758

Муж: Свешников Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Свешников Алексей Фёдорович

Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1761

Сын: Свешников Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Свешников Алексей Фёдорович

Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1762

Сын: Свешникова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Свешников Алексей Фёдорович

Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1800
Кунгур, Пермская Губерния Российская Империя
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