Никишина Полина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.2017
Дочь: Никишина София Сергеевна
Отец ребёнка: Никишин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.03.2021
Сын: Никишин Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Никишин Сергей Дмитриевич