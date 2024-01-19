Никишина Полина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Полина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1996 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.11.2017

Дочь: Никишина София Сергеевна

Отец ребёнка: Никишин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.03.2021

Сын: Никишин Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Никишин Сергей Дмитриевич

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