Атланов? Федот Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атланов? Федот Александров

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Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Атланов? Александр Дмитриев

Мать: Василиса Варфаламеева

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
06.01.1845

Сын: Атланов? Ефрем Федотов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1849

Сын: Атланов? Евдоким Федотов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосия Феодотова

Мать ребёнка: Мария Васильева

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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