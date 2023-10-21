Атланов? Федот Александров
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Атланов? Александр Дмитриев
Мать: Василиса Варфаламеева
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
06.01.1845
Мать ребёнка: Мария Васильева
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
30.07.1849
Мать ребёнка: Мария Васильева
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Феодотова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно