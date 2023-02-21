(Кованев) Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: (кованева) Авдотья Андреевна
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (кованева) Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (кованева) Авдотья Андреевна
Смерть
Неизвестно