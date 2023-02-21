(Кованев) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кованев) Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Кованев Никифор Иванович

Мать ребёнка: (кованева) Авдотья Андреевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: (кованева) Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованев Василий Иванович

Мать ребёнка: (кованева) Авдотья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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